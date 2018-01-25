В Госдуму внесен законопроект о механизме создания наследственных фондов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Законопроект, устанавливающий механизм учреждения наследственных фондов, которые могут создаваться в России с 1 сентября этого года, внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия").

Госдума летом 2017 года приняла закон, предусматривающий возможность создания в России специальных наследственных фондов, которые могут использоваться для передачи имущества по наследству по аналогии с западноевропейскими фондами. Как заявлял Крашенинников, автор проекта закона, документ расширяет возможности граждан по вопросу распоряжения их имуществом после смерти.

Проектом предлагается внести изменения в основы законодательства о нотариате, в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другие законодательные акты. Проектом, в частности, определяется порядок действий нотариуса по учреждению наследственного фонда после смерти гражданина-наследодателя, указавшего в своем завещании волеизъявление о создании такого фонда.

"Наследственный фонд — важный инструмент для сохранения и развития имущества, бизнеса, активов, которые после смерти наследодателя будут передаваться в управление фонду. Таким образом может решаться проблема "лежачего наследства", при которой за полгода, необходимых для принятия наследства, с активами могло произойти все что угодно", — цитирует Крашенинникова его пресс-служба.

Как отмечается, из имущества или из доходов наследственного фонда будут производиться выплаты лицам, указанным наследодателем в завещании. Кроме того, выплаты могут производиться и другим лицам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда, что позволит реализовать волю умершего по осуществлению благотворительности.

По словам Крашенинникова, принятие законопроекта необходимо для полноценного функционирования нового для российского наследственного права института — наследственного фонда. Как отметил парламентарий, инициатива расширит возможности по распоряжению своим имуществом на случай смерти, позволит сохранять и развивать активы наследодателя после его смерти, обеспечит финансовую поддержку определенных наследодателем лиц.

"Сейчас возможность учреждать наследственные фонды или трасты есть во многих странах мира, и зачастую российские предприниматели вынуждены переводить свой бизнес в офшорные зоны, чтобы учредить фонд для решения вопросов по распоряжению активами после смерти. Поэтому создание наследственных фондов в России будет способствовать повышению привлекательности российской юрисдикции, — добавил Крашенинников.