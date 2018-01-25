В Роскомнадзоре рассказали о числе "групп смерти" в соцсетях

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин. архивное фото

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин. архивное фото

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роскомнадзор в последнее время не фиксировал роста количества групп в соцсетях, призывающих к суициду, такие группы не успевают набрать популярность из-за незамедлительной блокировки, заявил РИА Новости замруководителя ведомства Вадим Субботин.

Ранее " Известия " сообщили, что эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида во "ВКонтакте", где снова, по данным издания, массово создаются группы с депрессивным контентом: подростков якобы вновь призывают поучаствовать в "смертельной игре".

"Мы здесь не фиксируем никакого роста, а мы смотрим в ежедневном и еженедельном разрезе постоянно", — сказал Субботин.

По его словам, количество таких групп в настоящее время снижено, совместно с руководством "ВКонтакте" в оперативном рабочем порядке ведомство удаляет за сутки порядка 250-300 разных аккаунтов только в этой соцсети.

"Время удаления — от 1 до 3 часов, то есть за это время группа в принципе не успевает набрать аудиторию", — добавил Субботин.