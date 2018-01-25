Татьянин день: как иностранные студенты ловят халяву и готовятся к сессии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Каждый год 25 января студенты со всего мира, которые учатся в российских вузах, отмечают Татьянин день. Молодые люди с разных континентов, приехавшие в Россию за знаниями, рассказали РИА Новости, как теперь перед сессией в РУДН они ловят халяву и за что благодарят бронзового кота.

День основания МГУ 25 января с 2005 года стал днем российского студенчества. Теперь ежегодно в праздновании Татьяниного дня участие принимают студенты, аспиранты, выпускники, сотрудники и преподаватели всех российских вузов, где в каждом – свои традиции. В РУДН учатся представители 155 стран и 500 национальностей, принесшие в вуз многообразие традиций. Однако студент везде одинаково находчивый – и в России, и в Анголе, и в Шри-Ланке, и в Гвинее.

"Когда молодой парень или девушка отправляется в университет — это праздник для всех членов семьи. Новоиспеченному студенту дарят талисманы и амулеты, которые помогут успешно сдать экзамены. Первокурсники просят благословения от богов-покровителей", — рассказал студент 2 курса магистратуры филологического факультета РУДН Рев Кадигамуве Ануруддха Тхеро из Шри-Ланки.

Испытания первокурсников

Как рассказал студент аграрно-технологического института РУДН Бонга Пьедосо Душ Сантуш Камбамбм из Анголы, в первый день празднования всех первокурсников ждет "посвящение" от студентов старших курсов. Причем испытания, которые предстоит пройти, зависят от выбранного ими направления.

"Во главе — президент студенческого совета, который кладет на голову новичка книгу и желает, чтобы на его пути попадались только самые сложные предметы и самые придирчивые преподаватели. После этого его спрашивают, хочет ли он откупиться или пройти испытания. Если тот выбирает откуп, то ему необходимо заплатить определенную сумму, которая пойдет на благотворительность. Наиболее мужественные студенты выбирают испытания", — рассказал Бонга Пьедосо Душ Сантуш Камбамбм.

Халява, приди!

Так, например, по его словам, агрономы приносят с собой овощ, внутри которого перец. Ветеринары могут принести барашка, которого первокурснику надо будет поцеловать.

Подготовка к экзамену — это целый ритуал для студентов. В России кричат знаменитое "Халява, приди!". Поэтому студентам-иностранцам при приближении сессии невольно приходится расширять свой лексикон, чтобы правильно звать халяву.

"В официальный лексический минимум элементарного уровня входит 780 слов. Иностранцы учат эту лексику в первую очередь, однако живая студенческая среда вносит свои коррективы – в университетах словарный запас значительно шире. Например, среди официального минимума нет такого полезного слова, как "справка", при этом мои студенты выучивают его в первый же день в общежитии", — рассказала преподаватель филологического факультета РУДН Валерия Антонова.

Кто поможет в сессии

По ее словам, начиная учиться, иностранцы практически сразу же выучивают слова "зачетка", "общага", "неуд", "староста", "халява". Есть слова, понятные только для ребят из РУДН – "миклуха", "крест", "интерклуб". По словам Антоновой, часто в коридоре вуза можно услышать, как студент говорит по телефону на родном языке и вставляет эти "экзотичные" слова по-русски, так как им нет переводных аналогов.

Но иностранцы привносят и свои ритуалы в жизнь российского вуза. Так, например, в Китае перед экзаменом необходимо съесть одну сосиску и два яйца. Студентка 2 курса магистратуры филологического факультета РУДН Чжу Сяотун пояснила, что такое сочетание продуктов напоминает число 100, которое напоминает 100 баллов.

А вот студенты Шри-Ланки привыкли все вместе готовиться к экзаменам за общим обеденным столом.

"Готовят студенты не только для себя лично, а для 15-20 человек. У студентов мало денег, поэтому готовят самую простую пищу. Одно из любимых — это самбал, или самбола. Для этого красный перец перемешивают с кокосовой стружкой, добавляют соль, тонко нарезанный лук и несколько капель лайма", — поделился Рев Кадигамуве.

Однако всех иностранных студентов объединяет бронзовый ученый кот – именно он может помочь студенту "закрыть хвосты". В читальном зале РУДН всех ждет статуя четвероногого: те, кто сдал все экзамены, должен поблагодарить животное; а тот, у кого все испытания впереди – "умаслить" хвостатого. К этому символу знаний в День студента постараются прийти все учащиеся вуза. Традиции всего пара лет, однако, как рассказали РИА Новости в университете, каждый год она собирает все больше и больше поклонников.