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Общество

Татьянин день: как иностранные студенты ловят халяву и готовятся к сессии

08:3825.01.2018
(обновлено: 08:41 25.01.2018)
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© Fotolia / zinkevychСтуденты на занятиях. Архивное фотоСтуденты на занятиях. Архивное фото
© Fotolia / zinkevych

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Каждый год 25 января студенты со всего мира, которые учатся в российских вузах, отмечают Татьянин день. Молодые люди с разных континентов, приехавшие в Россию за знаниями, рассказали РИА Новости, как теперь перед сессией в РУДН они ловят халяву и за что благодарят бронзового кота.

Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ им. М.В.Ломоносов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьянин день: история и традиции дня российского студенчества
День основания МГУ 25 января с 2005 года стал днем российского студенчества. Теперь ежегодно в праздновании Татьяниного дня участие принимают студенты, аспиранты, выпускники, сотрудники и преподаватели всех российских вузов, где в каждом – свои традиции. В РУДН учатся представители 155 стран и 500 национальностей, принесшие в вуз многообразие традиций. Однако студент везде одинаково находчивый – и в России, и в Анголе, и в Шри-Ланке, и в Гвинее.

"Когда молодой парень или девушка отправляется в университет — это праздник для всех членов семьи. Новоиспеченному студенту дарят талисманы и амулеты, которые помогут успешно сдать экзамены. Первокурсники просят благословения от богов-покровителей", — рассказал студент 2 курса магистратуры филологического факультета РУДН Рев Кадигамуве Ануруддха Тхеро из Шри-Ланки.

Вузы России: как оценили преподаватели, студенты и их родители
© РИА Новости, Инфографика
Вузы России: как оценили преподаватели, студенты и их родители

Испытания первокурсников

Татьянин день в ДВФУ во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Как святая Татьяна поселилась в МГУ и что говорят иноверцы
Как рассказал студент аграрно-технологического института РУДН Бонга Пьедосо Душ Сантуш Камбамбм из Анголы, в первый день празднования всех первокурсников ждет "посвящение" от студентов старших курсов. Причем испытания, которые предстоит пройти, зависят от выбранного ими направления.

"Во главе — президент студенческого совета, который кладет на голову новичка книгу и желает, чтобы на его пути попадались только самые сложные предметы и самые придирчивые преподаватели. После этого его спрашивают, хочет ли он откупиться или пройти испытания. Если тот выбирает откуп, то ему необходимо заплатить определенную сумму, которая пойдет на благотворительность. Наиболее мужественные студенты выбирают испытания", — рассказал Бонга Пьедосо Душ Сантуш Камбамбм.

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эксперты подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты
Так, например, по его словам, агрономы приносят с собой овощ, внутри которого перец. Ветеринары могут принести барашка, которого первокурснику надо будет поцеловать.

Халява, приди!

Подготовка к экзамену — это целый ритуал для студентов. В России кричат знаменитое "Халява, приди!". Поэтому студентам-иностранцам при приближении сессии невольно приходится расширять свой лексикон, чтобы правильно звать халяву.

"В официальный лексический минимум элементарного уровня входит 780 слов. Иностранцы учат эту лексику в первую очередь, однако живая студенческая среда вносит свои коррективы – в университетах словарный запас значительно шире. Например, среди официального минимума нет такого полезного слова, как "справка", при этом мои студенты выучивают его в первый же день в общежитии", — рассказала преподаватель филологического факультета РУДН Валерия Антонова.

На одной волне: в Сочи завершился XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПервый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.Участница церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
© РИА Новости / Максим Блинов
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В этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЦелую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТемы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.Гости из Корейской На­род­но-Де­мок­ра­ти­чес­кой Республики на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Фестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Завершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВсего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Всего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 24 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх призвал молодежь "не смотреться в зеркало"
По ее словам, начиная учиться, иностранцы практически сразу же выучивают слова "зачетка", "общага", "неуд", "староста", "халява". Есть слова, понятные только для ребят из РУДН – "миклуха", "крест", "интерклуб". По словам Антоновой, часто в коридоре вуза можно услышать, как студент говорит по телефону на родном языке и вставляет эти "экзотичные" слова по-русски, так как им нет переводных аналогов.

Кто поможет в сессии

Но иностранцы привносят и свои ритуалы в жизнь российского вуза. Так, например, в Китае перед экзаменом необходимо съесть одну сосиску и два яйца. Студентка 2 курса магистратуры филологического факультета РУДН Чжу Сяотун пояснила, что такое сочетание продуктов напоминает число 100, которое напоминает 100 баллов.

А вот студенты Шри-Ланки привыкли все вместе готовиться к экзаменам за общим обеденным столом.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ММПЦ МИА Россия сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению олимпиады Я – профессионал. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кириенко рассказал о главных ценностях молодежи
"Готовят студенты не только для себя лично, а для 15-20 человек. У студентов мало денег, поэтому готовят самую простую пищу. Одно из любимых — это самбал, или самбола. Для этого красный перец перемешивают с кокосовой стружкой, добавляют соль, тонко нарезанный лук и несколько капель лайма", — поделился Рев Кадигамуве.

Однако всех иностранных студентов объединяет бронзовый ученый кот – именно он может помочь студенту "закрыть хвосты". В читальном зале РУДН всех ждет статуя четвероногого: те, кто сдал все экзамены, должен поблагодарить животное; а тот, у кого все испытания впереди – "умаслить" хвостатого. К этому символу знаний в День студента постараются прийти все учащиеся вуза. Традиции всего пара лет, однако, как рассказали РИА Новости в университете, каждый год она собирает все больше и больше поклонников.

Невидимая помощь: доступное образование для студентов с нарушениями зрения
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ процессе обучения слабовидящие и незрячие студенты пользуются переносным компьютером "ElBraille-W14J G1", который заменяет им ноутбук. С помощью этого устройства они конспектируют лекции, выполняют практические задания, работают с формулами, а также выполняют многие другие операции с использованием рельефно-точечной системы Брайля.Переносной компьютер ElBraille-W14J G1
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В процессе обучения слабовидящие и незрячие студенты пользуются переносным компьютером "ElBraille-W14J G1", который заменяет им ноутбук. С помощью этого устройства они конспектируют лекции, выполняют практические задания, работают с формулами, а также выполняют многие другие операции с использованием рельефно-точечной системы Брайля.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРазработка студента МГППУ Романа Голова – программа для распознавания купюр – стала популярным мобильным приложением среди студентов с нарушениями зрения. Достаточно поместить денежную купюру в зону действия камеры мобильного телефона, и синтезатор речи озвучит ее номинал.Программа для распознавания купюр
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Разработка студента МГППУ Романа Голова – программа для распознавания купюр – стала популярным мобильным приложением среди студентов с нарушениями зрения. Достаточно поместить денежную купюру в зону действия камеры мобильного телефона, и синтезатор речи озвучит ее номинал.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКогда восприятие на слух затруднено (например, на улице), а также при общении со слепоглухими людьми используется "тактильная рука", разработанная выпускником факультета "Информационные технологии", доцентом, к.ф.-м.н. Г.А. Юрьевым. Устройство передает информацию специальным набором вибраций.Устройство Тактильная рука
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Когда восприятие на слух затруднено (например, на улице), а также при общении со слепоглухими людьми используется "тактильная рука", разработанная выпускником факультета "Информационные технологии", доцентом, к.ф.-м.н. Г.А. Юрьевым. Устройство передает информацию специальным набором вибраций.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ процессе обучения слепые и слабовидящие студенты используют специально подготовленные пособия.Демонстрация пособий для студентов с нарушениями зрения
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В процессе обучения слепые и слабовидящие студенты используют специально подготовленные пособия.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТексты учебников для слепых напечатаны шрифтом Брайля. Чертежи и схемы выполнены рельефной печатью.Текст, напечатанный шрифтом Брайля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Тексты учебников для слепых напечатаны шрифтом Брайля. Чертежи и схемы выполнены рельефной печатью.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧтение обычных плоскопечатных книг незрячими стало возможным благодаря устройству "Pearl", оснащенному камерой и синтезатором речи с поддержкой нескольких языков.Читающее устройство Pearl
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Чтение обычных плоскопечатных книг незрячими стало возможным благодаря устройству "Pearl", оснащенному камерой и синтезатором речи с поддержкой нескольких языков.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНа компьютерах для незрячих студентов установлены специальные программы невизуального доступа к информации, преобразующие текст в речевые или тактильные сообщения.Студент с нарушениями зрения работает на компьютере
© РИА Новости / Евгений Одиноков
На компьютерах для незрячих студентов установлены специальные программы невизуального доступа к информации, преобразующие текст в речевые или тактильные сообщения.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПри работе на компьютере студенты считывают данные с монитора через дисплей "Focus 40 Blue" (расположен на переднем плане). С помощью дисплея можно также набирать текст и управлять функциями компьютера.Демонстрация техники для обучения студентов с нарушениями зрения
© РИА Новости / Евгений Одиноков
При работе на компьютере студенты считывают данные с монитора через дисплей "Focus 40 Blue" (расположен на переднем плане). С помощью дисплея можно также набирать текст и управлять функциями компьютера.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПри ориентировании в помещениях факультета незрячие студенты используют брайлевские таблички с номерами и названиями аудиторий, поручни, тактильные дорожки и звуковой маяк над входной дверью в здание.Настенная тактильная таблица
© РИА Новости / Евгений Одиноков
При ориентировании в помещениях факультета незрячие студенты используют брайлевские таблички с номерами и названиями аудиторий, поручни, тактильные дорожки и звуковой маяк над входной дверью в здание.
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