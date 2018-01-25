Татьянин день: как иностранные студенты ловят халяву и готовятся к сессии

08:3825.01.2018
(обновлено: 08:41 25.01.2018)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Каждый год 25 января студенты со всего мира, которые учатся в российских вузах, отмечают Татьянин день. Молодые люди с разных континентов, приехавшие в Россию за знаниями, рассказали РИА Новости, как теперь перед сессией в РУДН они ловят халяву и за что благодарят бронзового кота.
День основания МГУ 25 января с 2005 года стал днем российского студенчества. Теперь ежегодно в праздновании Татьяниного дня участие принимают студенты, аспиранты, выпускники, сотрудники и преподаватели всех российских вузов, где в каждом – свои традиции. В РУДН учатся представители 155 стран и 500 национальностей, принесшие в вуз многообразие традиций. Однако студент везде одинаково находчивый – и в России, и в Анголе, и в Шри-Ланке, и в Гвинее.
"Когда молодой парень или девушка отправляется в университет — это праздник для всех членов семьи. Новоиспеченному студенту дарят талисманы и амулеты, которые помогут успешно сдать экзамены. Первокурсники просят благословения от богов-покровителей", — рассказал студент 2 курса магистратуры филологического факультета РУДН Рев Кадигамуве Ануруддха Тхеро из Шри-Ланки.
Испытания первокурсников
Как рассказал студент аграрно-технологического института РУДН Бонга Пьедосо Душ Сантуш Камбамбм из Анголы, в первый день празднования всех первокурсников ждет "посвящение" от студентов старших курсов. Причем испытания, которые предстоит пройти, зависят от выбранного ими направления.
"Во главе — президент студенческого совета, который кладет на голову новичка книгу и желает, чтобы на его пути попадались только самые сложные предметы и самые придирчивые преподаватели. После этого его спрашивают, хочет ли он откупиться или пройти испытания. Если тот выбирает откуп, то ему необходимо заплатить определенную сумму, которая пойдет на благотворительность. Наиболее мужественные студенты выбирают испытания", — рассказал Бонга Пьедосо Душ Сантуш Камбамбм.
Так, например, по его словам, агрономы приносят с собой овощ, внутри которого перец. Ветеринары могут принести барашка, которого первокурснику надо будет поцеловать.
Халява, приди!
Подготовка к экзамену — это целый ритуал для студентов. В России кричат знаменитое "Халява, приди!". Поэтому студентам-иностранцам при приближении сессии невольно приходится расширять свой лексикон, чтобы правильно звать халяву.
"В официальный лексический минимум элементарного уровня входит 780 слов. Иностранцы учат эту лексику в первую очередь, однако живая студенческая среда вносит свои коррективы – в университетах словарный запас значительно шире. Например, среди официального минимума нет такого полезного слова, как "справка", при этом мои студенты выучивают его в первый же день в общежитии", — рассказала преподаватель филологического факультета РУДН Валерия Антонова.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
В этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.
Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.
Участники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".
Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.
В фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Фестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.
Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.
Вместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".
Завершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.
Всего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.
По ее словам, начиная учиться, иностранцы практически сразу же выучивают слова "зачетка", "общага", "неуд", "староста", "халява". Есть слова, понятные только для ребят из РУДН – "миклуха", "крест", "интерклуб". По словам Антоновой, часто в коридоре вуза можно услышать, как студент говорит по телефону на родном языке и вставляет эти "экзотичные" слова по-русски, так как им нет переводных аналогов.
Кто поможет в сессии
Но иностранцы привносят и свои ритуалы в жизнь российского вуза. Так, например, в Китае перед экзаменом необходимо съесть одну сосиску и два яйца. Студентка 2 курса магистратуры филологического факультета РУДН Чжу Сяотун пояснила, что такое сочетание продуктов напоминает число 100, которое напоминает 100 баллов.
А вот студенты Шри-Ланки привыкли все вместе готовиться к экзаменам за общим обеденным столом.
"Готовят студенты не только для себя лично, а для 15-20 человек. У студентов мало денег, поэтому готовят самую простую пищу. Одно из любимых — это самбал, или самбола. Для этого красный перец перемешивают с кокосовой стружкой, добавляют соль, тонко нарезанный лук и несколько капель лайма", — поделился Рев Кадигамуве.
Однако всех иностранных студентов объединяет бронзовый ученый кот – именно он может помочь студенту "закрыть хвосты". В читальном зале РУДН всех ждет статуя четвероногого: те, кто сдал все экзамены, должен поблагодарить животное; а тот, у кого все испытания впереди – "умаслить" хвостатого. К этому символу знаний в День студента постараются прийти все учащиеся вуза. Традиции всего пара лет, однако, как рассказали РИА Новости в университете, каждый год она собирает все больше и больше поклонников.
В процессе обучения слабовидящие и незрячие студенты пользуются переносным компьютером "ElBraille-W14J G1", который заменяет им ноутбук. С помощью этого устройства они конспектируют лекции, выполняют практические задания, работают с формулами, а также выполняют многие другие операции с использованием рельефно-точечной системы Брайля.
Разработка студента МГППУ Романа Голова – программа для распознавания купюр – стала популярным мобильным приложением среди студентов с нарушениями зрения. Достаточно поместить денежную купюру в зону действия камеры мобильного телефона, и синтезатор речи озвучит ее номинал.
Когда восприятие на слух затруднено (например, на улице), а также при общении со слепоглухими людьми используется "тактильная рука", разработанная выпускником факультета "Информационные технологии", доцентом, к.ф.-м.н. Г.А. Юрьевым. Устройство передает информацию специальным набором вибраций.
В процессе обучения слепые и слабовидящие студенты используют специально подготовленные пособия.
Тексты учебников для слепых напечатаны шрифтом Брайля. Чертежи и схемы выполнены рельефной печатью.
Чтение обычных плоскопечатных книг незрячими стало возможным благодаря устройству "Pearl", оснащенному камерой и синтезатором речи с поддержкой нескольких языков.
На компьютерах для незрячих студентов установлены специальные программы невизуального доступа к информации, преобразующие текст в речевые или тактильные сообщения.
При работе на компьютере студенты считывают данные с монитора через дисплей "Focus 40 Blue" (расположен на переднем плане). С помощью дисплея можно также набирать текст и управлять функциями компьютера.
При ориентировании в помещениях факультета незрячие студенты используют брайлевские таблички с номерами и названиями аудиторий, поручни, тактильные дорожки и звуковой маяк над входной дверью в здание.