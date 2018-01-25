Роспотребнадзор предупредил о случаях заражения птичьим гриппом в Ираке

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает граждан о случаях заболевания людей птичьим гриппом в Ираке, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что власти Ирака сообщают также о двух смертельных случаях в провинциях Ниневия и Дияла на севере и северо-востоке страны. Ранее Ирак уведомил Всемирную организацию здоровья животных (OIE), что причиной эпидемии гриппа птиц на птицефермах страны является штамм АH5N8.
Сообщается, что, по данным OIE, в начале января на птицефермах в провинции Дияла от гриппа погибло более 7,2 тысячи птиц. На 18 января власти провинции рассматривали вопрос об уничтожении на фермах 70 тысяч зараженных кур.
По данным Роспотребнадзора, министерство здравоохранения Ирака объявило о начале вакцинации людей против сезонного гриппа в провинциях, в которых зарегистрированы смертельные случаи, вероятно связанные с вирусом птичьего гриппа.