Роспотребнадзор предупредил о случаях заражения птичьим гриппом в Ираке

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает граждан о случаях заболевания людей птичьим гриппом в Ираке, сообщается на сайте ведомства.

"По сообщению медицинской службы провинции Салах-эд-Дин (север Республики Ирак) от 21 января 2018 года, в городе Балад зарегистрирована смерть больного, заразившегося вирусом гриппа птиц. В двух других случаях, причина смерти устанавливается. Всего за последние несколько дней в провинции Салах-эд-Дина зарегистрировано пять случаев смерти людей предположительно от птичьего гриппа и один случай в Багдаде 18 января… Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Ирака сообщают также о двух смертельных случаях в провинциях Ниневия и Дияла на севере и северо-востоке страны. Ранее Ирак уведомил Всемирную организацию здоровья животных (OIE), что причиной эпидемии гриппа птиц на птицефермах страны является штамм АH5N8.

Сообщается, что, по данным OIE, в начале января на птицефермах в провинции Дияла от гриппа погибло более 7,2 тысячи птиц. На 18 января власти провинции рассматривали вопрос об уничтожении на фермах 70 тысяч зараженных кур.

По данным Роспотребнадзора, министерство здравоохранения Ирака объявило о начале вакцинации людей против сезонного гриппа в провинциях, в которых зарегистрированы смертельные случаи, вероятно связанные с вирусом птичьего гриппа.