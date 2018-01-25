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Общество

"Смотрю на китов, консервы ем": как живут в изолированном селе на Камчатке

08:0025.01.2018
(обновлено: 10:58 25.01.2018)
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© Фото : Галина СкляниченкоЖитель села НикольскоеЖитель села Никольское
© Фото : Галина Скляниченко

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. "Шестьсот семьдесят Робинзонов Крузо и ни одного Пятницы", — шутят о себе жители поселка Никольское на Камчатке. Сильные штормы в регионе не позволяют доставить в населенный пункт продукты питания, люди фактически остались без связи с внешним миром. РИА Новости узнало, как живется в заблокированном непогодой селе.

Страна ветров и туманов

Село Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского на одном из Командорских островов — острове Беринга. Здесь живут около 670 человек. На сегодняшний день Никольское — единственный обитаемый населенный пункт на архипелаге. Добраться сюда можно только на самолете или морским транспортом.

Командорские острова называют "страной ветров и туманов": в году — более 80 дней с ветром сильнее 15 метров в секунду. Каждый месяц случается ветер ураганной силы, поэтому здесь не растут большие деревья. Средняя годовая скорость ветра на островах — 6,8 метра в секунду (24,5 километра в час).

© Фото : Галина СкляниченкоОкрестности села Никольское
© Фото : Галина Скляниченко
Окрестности села Никольское

Сильнее всего дует осенью и зимой. Соответственно, бушует шторм. Сейчас скорость ветра — 40 метров в секунду. Камчатские власти призвали жителей не отпускать детей в такую погоду одних на улицу.

Штормит с середины января, волны достигают высоты восьми-девяти метров. Двадцать четвертого числа к полуострову подошел очередной циклон и принес сильные осадки. Теплоход "Василий Завойко" должен был доставить в Никольское 50 тонн продовольствия еще на прошлой неделе, однако погода внесла коррективы в расписание движения судов. "Прогноз неблагоприятный до воскресенья включительно. Экипаж наготове, судно выйдет, как только погода нормализуется. Переход до Никольского займет порядка 30 часов", — предупредил замминистра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаил Антипов.

"Едим крупы, макароны"

В районной администрации заверяют: продуктов в Никольском хватает. "Крайний пароход в Никольское приходил в конце декабря, поэтому запас основных продуктов в селе достаточный. Крупы, мясо, консервация есть на ближайшие три-четыре недели. Сейчас с пароходом ждем фрукты, овощи и молочную продукцию", — отметила глава Алеутского района Светлана Арнацкая.

© Фото : public domainПоселок Никольское на Командорских островах
© Фото : public domain
Поселок Никольское на Командорских островах

 

Жители Никольского привыкли обходиться без свежих овощей и фруктов, а также молока. "Зимой всегда перебои. Овощи и фрукты тут обычно заканчиваются спустя неделю после прихода корабля. На данный момент овощей и фруктов нет уже недели две. Молоко в тетрапаках держится на полках магазинов дольше, но сейчас и оно кончилось. Едим все остальное — крупы, макароны, рыбу, заморозку, заготовки местных грибов, ягод. Да и без консервов никуда", — рассказывает работник заповедника "Командорский" Александр.

По его словам, проблема в том, что обеспечивающий связь с Большой землей теплоход "Василий Завойко" — не океанического класса, поэтому в море выходит только в хорошую погоду, а в этой части Тихого океана такая погода — редкость. "Корабля нет уже полтора месяца. За это время подходящая погода была неоднократно, но корабль не выходил, причиной называли малое количество груза и пассажиров. Мол, ему нерентабельно", — добавляет Александр.

© Фото : Галина СкляниченкоОкрестности села Никольское
© Фото : Галина Скляниченко
Окрестности села Никольское

Учительница химии и биологии школы в Никольском Галина Скляниченко говорит, что соседи делятся продуктами друг с другом, но есть и такие, кто перепродает. Житель поселка Алексей Могилев объясняет: островитяне привыкли запасаться продуктами впрок.

"Возмущаться у нас начнут, только если кончится водка и сигареты. Первого пока хватает, да и куда в поселке без самогона? С сигаретами сложнее", — рапортует он.

Киты заглядывают в лодки

Впрочем, большинство жителей с благоговением и восхищением отзываются о Командорских островах. Оно и понятно — величественную мощь природы и животного мира здесь ощущаешь особенно остро. "Я всю жизнь жила на Урале, а последние пять лет — на острове. Это нереально круто! Морской воздух, непривычный пейзаж, никаких деревьев, постоянные ветра, периодически — землетрясения. Мы живем в уникальном месте, здесь есть биосферный заповедник, птичьи базары, лежбища морских котиков, киты иногда заходят в бухту", — не сдерживает эмоций Галина Скляниченко.

© Фото : Галина СкляниченкоОкрестности села Никольское
© Фото : Галина Скляниченко
Окрестности села Никольское

 

Она добавляет, что развлечения в изоляции нехитрые: походы, рыбалка, сбор осенних даров — грибов и ягод. В поселке есть центр досуга, где проводят дискотеки, имеется тренажерный зал. "Но это место не для всех. Бывало, что приезжим так и не удавалось приспособиться к жизни на острове, возвращались обратно", — предупреждает учительница.

Александр приехал на Командорские острова из Приморья, в заповеднике он изучает китообразных. "Поражают их исполинские размеры, грациозность и аккуратность по отношению к людям. А также любознательность. Когда в море встречаем китов, они частенько с таким же интересом рассматривают нас, заглядывают в лодку… Это очень умные животные. При моих первых встречах с ними было очень страшно. Горбатые киты достигают 15 метров в длину, а весят до 45 тонн! Но я познакомился с ними поближе и понял, какие они дружелюбные", — говорит он.

Северные Галапагосы: романтика заповедника Командорский
© Пресс-служба заповедника «Командорский»
Северные Галапагосы: романтика заповедника "Командорский"

В селе есть средняя школа, детский сад, больница. Электроэнергией Никольское обеспечивает местная дизельная электростанция. В трех километрах от поселка — водозаборная станция на речке Каменка, отсюда жители получают пресную воду. На острове Беринга дислоцируется воинская часть, подразделение ФСБ, действует паспортный контроль — при въезде или выезде с острова надо предъявить документ.

В относительной близости только Алеутские острова, которые входят в состав американского штата Аляска. Впрочем, контакты с американцами минимальные. В основном связь поддерживает коренное население: общины алеутов устраивают совместные мероприятия и ездят друг к другу в гости — если нет шторма.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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triton
Работать не пробовали? Чем "Смотрю на китов, консервы ем", поймали бы кита и съели - слабо?
09:20
25.01.2018
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