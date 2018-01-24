В СПЧ прокомментировали слова Собчак о перезахоронении Сталина

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Слова кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о перезахоронении тела Иосифа Сталина стоит расценивать как пиар-ход в рамках ее предвыборной кампании, ведь до этого она не отмечалась последовательной борьбой в этом вопросе, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Борисов.

Ранее Собчак, комментируя ситуацию вокруг комедии "Смерть Сталина", в своем Instagram выразила мнение, что пришло время перезахоронить тело генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина.

Борисов, также возглавляющий Российский общественный институт избирательного права (РОИИП), отметил, что выдвинувшиеся и продолжающие участие в предвыборной борьбе кандидаты "сегодня уже живут в парадигме избирательной кампании и голосования 18 сентября".

"Фактически, они подчинены в своем большинстве задачам, которые ставят себе на этот отрезок времени, который называется избирательная кампания. Я расцениваю сообщение, которое сегодня опубликовал один из выдвинутых кандидатов, именно как пиаровский ход в рамках избирательной кампании. Потому что до этого Собчак не отмечалась и не вела какую-то последовательную борьбу в восстановлении чьих-то добрых имен исторических либо, наоборот, в признании негативных последствий действий того или иного лидера Советского Союза либо России", — сказал РИА Новости член СПЧ.

Собеседник агентства при этом воздержался от комментариев по существу этого вопроса. По его мнению, в этом плане оценка непосредственно сути ее предложения может отчасти являться агитацией за или против кандидата, способствовать привлечению либо отторжению электората.