Офис врача общей практики открыли в селе Новополянье Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Офис врача общей практики (ВОП), на строительство которого было выделено из областного бюджета более 24 миллионов рублей, открылся в среду в селе Новополянье Чаплыгинского района Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Всего в рамках региональной программы до 2020 года власти Липецкой области планируют открыть 25 офисов ВОП. Это мини-поликлиники в отдаленных населенных пунктах региона, которые позволят жителям получить медицинскую помощь непосредственно на местах.

"Открытие таких офисов врача общей практики — часть стратегии по комплексному развитию всей территории региона — как городской, так и сельской. Мы стараемся создать максимально комфортные условия проживания для людей, а также возможности для их всестороннего развития. Эта работа будет обязательно продолжена", — сказал глава региона Олег Королев на церемонии открытия офиса в селе Новополянье.

В пресс-службе уточнили, что прием в новом офисе будут вести врач общей практики со стажем работы более десяти лет, а также медицинские сестра, фельдшер и акушерка. Количество обслуживаемого населения составит более 1 600 человек.

"В офисе есть кабинеты стоматолога, смотровой кабинет и кабинет временного пребывания больного, а также кабинет медицинской сестры, перевязочный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет медицинской профилактики, манипуляционная, аптечный пункт, дневной стационар на две койки и различные подсобные помещения", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в офисе есть необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, прибор для скрининговой оценки состояния сердца.

В ходе строительства были проведены мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов: оборудован пандус, установлены поручни.

В Чаплыгинском районе Липецкой области в настоящее время уже работают 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и пять офисов общей врачебной практики. Всего в регионе уже действуют более 50 офисов ВОП и около 400 ФАПов.

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