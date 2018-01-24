В новой Москве установят более 45 тысяч единиц освещения до 2022 года

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Более 45 тысяч единиц освещения планируется установить на территории Новой Москвы в рамках пятилетней программы по дополнительному наружному освещению ТиНАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

"В настоящее время подготовлена пятилетняя программа устройства дополнительного наружного освещения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 2018 по 2022 годы. В течение данного периода всего запланировано выполнить работы по устройству 24434 опор наружного освещения, а также по монтажу 20794 светильников на существующих опорах", — рассказали в КГХ.

По информации комплекса, уже в 2018 году планируется установить почти 5,5 тысячи единиц освещения, что составит около 12% от общего объема работ.

"Из общего объёма пятилетней программы в 2018 году запланировано установить 2500 опор наружного освещения и 2978 светильников на существующих опорах на 191 первоочередном объекте, определённом префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы", — пояснили в ведомстве.

При этом, как рассказали в комплексе городского хозяйства, в 2017 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках программы устройства дополнительного наружного освещения уже были установлены 263 опоры наружного освещения на 51 объекте.