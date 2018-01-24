МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает законодательно ограничить сцены курения, потребления алкоголя и наркотиков в фильмах, видео- и аудиороликах, следует из проекта стратегии здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Также в проекте стратегии предусмотрено сохранение запрета на дистанционную продажу алкоголя и табачных изделий, а также усиление мер ответственности за такой вид торговли и за уход от уплаты акцизов на алкоголь с содержанием спирта более 28%.
Предлагается также постепенное повышение акцизов на алкоголь в темпах, превышающих инфляцию, и запрет розничной продажи дешевых спиртосодержащих жидкостей, которые потребляются населением как суррогаты.
Правительством РФ была утверждена "Концепция осуществления противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы", которая послужила основанием для подготовки федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, который вступил в силу 1 июня 2013 года.