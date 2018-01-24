МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает законодательно ограничить сцены курения, потребления алкоголя и наркотиков в фильмах, видео- и аудиороликах, следует из проекта стратегии здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В числе механизмов решения задач стратегии планируется "законодательное ограничение демонстрации в телевизионных, художественных и мультипликационных фильмах, в видео- и аудиороликах и сюжетах, в радиопередачах курения, употребления наркотиков и алкоголя".

Также в проекте стратегии предусмотрено сохранение запрета на дистанционную продажу алкоголя и табачных изделий, а также усиление мер ответственности за такой вид торговли и за уход от уплаты акцизов на алкоголь с содержанием спирта более 28%.

Предлагается также постепенное повышение акцизов на алкоголь в темпах, превышающих инфляцию, и запрет розничной продажи дешевых спиртосодержащих жидкостей, которые потребляются населением как суррогаты.

Правительством РФ была утверждена "Концепция осуществления противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы", которая послужила основанием для подготовки федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, который вступил в силу 1 июня 2013 года.

Было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на автозаправочных станциях, были также запрещены реклама и стимулирование продаж табака. На втором этапе (с 1 июня 2014 года) было запрещено курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой. С 14 октября 2015 года в России начали действовать новые требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе и в изолированных помещениях.