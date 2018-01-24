МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Работа над расширением учебного курса по основам религиозной культуры и светской этики продолжается, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в среду на Международных Рождественских образовательных чтениях.

В ходе своего выступления глава ведомства напомнила о реализации комплексного учебного курса "Основы религиозной культуры и светской этики".

"Хочу сказать, что работа над его расширением и углублением продолжается. Рабочая группа работает", — сказала Васильева.

Русская православная церковь не раз выступала с инициативой расширения этого курса. На сегодняшний день этот предмет изучается в 4-м классе.

Ранее Васильева заявляла, что решение о расширении школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики" ведется, но окончательное решение будет принято после нескольких лет апробации.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.