На ремонт дорог в Липецкой агломерации направят почти 1,5 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 24 янв — РИА Новости. В Липецкой агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт автотрасс и магистральных улиц в 2018 году планируется направить почти полтора миллиарда рублей, из них 730 миллионов рублей — из федерального бюджета, 726,1 миллионов — из бюджета области и 13 миллионов рублей из местных бюджетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Средства будут направлены на ремонт 28,2 километра покрытия проезжей части дорог регионального значения. Еще 42,7 километра улиц и дорог обновят в Липецке, Ельце и районном центре Грязи. На двух участках автодорог федерального значения завершатся работы по двухгодичным контрактам, заключенным в прошлом году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на ремонт дорог в Липецке будет направлен 1,04 миллиарда рублей, 155,7 миллиона рублей будут направлены в Елец. Районный центр Грязи получит 58,5 миллионов рублей.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным прогнозам, количество "очагов аварийности" на дорожной сети Липецкой агломерации снизится на 51%.

"Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения — одно из важнейших направлений деятельности областных властей. Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью", — процитировали в управлении дорог и транспорта региона слова главы администрации Липецкой области Олега Королева.

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