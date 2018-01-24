Правительство решило создать фонд по развитию Соловецкого архипелага

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство приняло решение о создании особого фонда по развитию Соловецкого архипелага, заявил министр культуры Владимир Мединский в среду на Рождественских образовательных чтениях.

"Я только что приехал с заседания правительственной группы у Дмитрия Анатольевича Медведева. И ещё одним подтверждением того, какое важное место в повестке правительства занимает развитие и восстановление наших памятников. Мы в течение двух часов обсуждали ситуацию на Соловецком архипелаге комплексно, со всех сторон. Было принято то долгожданное решение, о котором мы давно и долго говорили… о создании особого фонда по развитию Соловецкого архипелага", — сказал Мединский.