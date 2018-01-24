Топилин рассказал о трудоустройстве инвалидов в 2017 году

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Более 88 тысяч инвалидов в РФ нашли работу при помощи служб занятости в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

Правительство России утвердило план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы. Основные направления плана предусматривают: совершенствование механизма контроля за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места; повышение эффективности работы органов службы занятости; создание условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов.

"Мы фиксируем увеличение численности инвалидов, трудоустроенных при содействии органов службы занятости. В 2017 году служба занятости помогла найти работу 88,6 тысячи инвалидов, что больше на 33 тысячи человек, чем годом ранее", – цитируют в пресс-службе ведомства слова Топилина.

По словам главы Минтруда России, такому росту во многом способствовал новый подход к обеспечению занятости инвалидов со стороны службы занятости.

Топилин напомнил, что переформатирование работы службы занятости продолжается. "От заявительного принципа, когда инвалиду самому нужно было обратиться за содействием в трудоустройстве, служба занятости перешла на инициативный порядок работы и сама предлагает помощь в содействии трудоустройству после того, как получает от бюро медико-социальной экспертизы выписку из индивидуальной программы реабилитации инвалида", – рассказал глава Минтруда. По его словам, сотрудники службы занятости ведут адресную работу с каждым инвалидом по выявлению причин, препятствующих его трудоустройству, информированию о трудовых правах, возможности получения помощи при поиске работы и производственной адаптации.

Министр также напомнил, что на портале "Работа в России" организован специальный раздел "Трудоустройство инвалидов". В нем представлена информация о вакансиях, социальных услугах для инвалидов и правилах их оформления, а также о государственной поддержке граждан, ухаживающих за инвалидами.

"В настоящее время на портале "Работа в России" представлена информация о 67 тысячах свободных рабочих мест для инвалидов, в том числе квотируемых", – отметил Топилин.