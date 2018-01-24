СМОЛЕНСК, 24 янв — РИА Новости. На реализацию в текущем году приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Смоленской области выделено финансирование в размере более 240 миллионов рублей, причем, свыше 31 миллиона рублей — средства областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

"Субсидия распределена между муниципалитетами в соответствии с формулой, которая учитывает численность населения и количество многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта", — сказал собеседник агентства.

Проект стартовал в прошлом году. Его основная цель — благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания граждан: парков, скверов, площадей.

Выступая на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта, губернатор области Алексей Островский отметил, что, несмотря на возникавшие в ряде муниципальных образований проблемы, в целом, его выполнение на территории региона можно назвать успешным. По словам главы региона, если в прошлом году в программе участвовали семь муниципальных образований, то в нынешнем году их будет существенно больше.

"При этом, в части из них сами жители, посредством рейтингового голосования, выберут общественные пространства, которые предстоит благоустроить. Данная процедура является обязательным условием", — сказал Островский.

Представитель пресс-службы напомнил, что в прошлом году в проекте приняли участие Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гагарин, Рославль, Сафоново и Ярцево — там были благоустроены 84 дворовых территории и 14 мест массового посещения граждан — парков, скверов, площадей и т.д. Общий объем финансирования в прошлом году составил более 216 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что выбор мест массового пребывания граждан, подлежащих благоустройству в нынешнем году, будет осуществляться в ходе рейтингового голосования. Отдать свой голос за тот или иной объект можно до 9 февраля на сайтах районных администраций, а также на сайте администрации города Смоленска. Для территорий, победивших в результате голосования, будут разработаны дизайн-проекты.

Губернатор потребовал учесть все недостатки, допущенные при реализации приоритетного проекта в прошлом год и провести необходимые конкурсные процедуры своевременно, чтобы не затягивать сроки выполнения работ.

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