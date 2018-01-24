Эксперт призвал ужесточить ответственность за нападения на медиков

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Только введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении сотрудников скорой помощи и других оперативных служб, находящихся при исполнении своих профессиональных обязанностей, может реально оградить их от нападений, рассказал РИА Новости председатель общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков.

"Сотрудники экстренных служб, в частности скорой медицинской помощи и спасатели, а нередко и сотрудники противопожарной службы, регулярно сталкиваются с проявлениями агрессии и насилия во время исполнения своих служебных обязанностей. При этом фактически никакой серьезной защиты для сотрудников экстренных служб действующим законодательством не предусмотрено", — сказал Цветков.

Для решения этого вопроса Цветков предлагает дополнить уголовный кодекс новой статьёй, которая бы предусматривала адекватную ответственность за применение насилия или посягательство на жизнь сотрудников экстренных служб – скорой помощи и спасателей.

"Санкции, на мой взгляд, должны быть аналогичны тем, которые предусмотрены статьей "применение насилия в отношении представителя власти". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы", — отметил Антон Цветков.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. Проблему защиты врачей обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков.