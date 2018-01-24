ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Перенос сроков вступления в силу нормы так называемого "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика, скорее всего, составит три-четыре месяца по сравнению с планировавшимся 1 июля, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

В пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что власти РФ обсуждают отсрочку на несколько месяцев вступления в силу этой нормы, которое пока должно произойти 1 июля 2018 года.

"Действительно, обсуждается в правительстве вариант небольшой отсрочки. Это речь идет не о годе, полугоде, а скорее, буквально, трех-четырех месяцах, которые позволили бы более четко подготовиться к вступлению данного закона в силу", — сказал министр в интервью телеканалу РБК.

Он добавил, что осталось выпустить несколько ключевых документов (нормативных актов) к "пакету Яровой", которые, в частности, будут предусматривать сокращение срока хранения data-трафика с шести до одного месяца. "Я уверен, что в первом квартале 2018 года они уже будут приняты", — отметил Никифоров.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Операторы заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов. Минкомсвязь в декабре 2017 года внесла в правительство нормативный акт к "пакету Яровой", предусматривающий хранение data-трафика сначала только в течение одного месяца и постепенное увеличение этого срока. Операторы снизили оценку затрат до десятков миллиардов рублей с изначальных триллионов.