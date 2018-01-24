Российские районные суды готовы рассматривать дела с участием присяжных

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские районные суды практически полностью готовы к рассмотрению дел с участием присяжных заседателей: судьи прошли обучение, здания оборудованы системой безопасности и новыми залами, сообщил начальник главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента РФ Евгений Голошумов

С 1 июня 2018 года заседатели начнут работать в районных, городских и гарнизонных военных судах.

"Две тысячи триста залов мы полностью подготовили, а это составляет 97% от всех залов. 79 субъектов РФ полностью готовы, остальные мы подготовим к установленному сроку", — сказал Голошумов на Совете судей РФ.

По его словам, судьи и работники аппарата суда прошли обучение для работы с присяжными заседателями.

Судебный департамент позаботился также о безопасности присяжных. "Разработаны маршруты следования присяжных в здании судов. По пути следования установлены системы видео- и аудиофиксации, совещательные комнаты оборудуются системами безопасности", — добавил Голошумов.

В июне 2016 года Госдума приняла президентский пакет законов, согласно которому институт присяжных заседателей будет введен также на уровне районного суда и гарнизонного военного суда. Пакет законов вступает в силу с 1 июня 2018 года.