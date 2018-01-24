В Минздраве выступили за запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Продажу алкоголя лицам моложе 21 года необходимо запретить в ближайшее время, заявил в среду главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"Моя позиция — должен быть запрет на продажу алкоголя до 21 года", — сказал Бойцов на пресс-конференции, посвящённой стратегии ЗОЖ.

Эксперт напомнил, что соответствующий пункт исключен ведомствами из стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. При этом, по данным Бойцова, Минздрав России не исключает возможность внесения данного запрета в приоритетный национальный проект.

"Он (пункт о запрете алкоголя лицам до 21 года) может быть внесён в приоритетный национальный проект", — отметил профессор.