Медведев увеличил число заместителей министра образования и науки

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее увеличение числа заместителей министра образования и науки РФ до восьми человек, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Слова "семь заместителей министра" заменить словами "восемь заместителей министра", — говорится в тексте постановления.

Согласно документу, расходы по реализации данного постановления должны осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобрнауки в федеральном бюджете.