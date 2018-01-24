Жириновский предложил дать право сожителям заключать брачный контракт

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает внести поправки в Семейный кодекс, позволяющие сожителям заключать брачный контракт без регистрации брака, об этом политик заявил в среду при посещении нотариальной конторы в рамках избирательной кампании.

"Если брак зарегистрирован в ЗАГСе, то к вам (нотариусу) могут придти и оформить брачный контракт. Это тоже, мне кажется, ошибка… Если он (человек) в гражданском браке, эти люди не защищены. Мне кажется, мы такую поправку введем в Семейный кодекс, чтобы любой гражданин, два человека, которые считают, что у них брачные отношения, могли заключить брачный контракт", — сказал Жириновский.

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения", которым, по сути, пятилетнее сожительство мужчины и женщины приравнивается к официальному браку.