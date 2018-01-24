Двоих пострадавших при резне в пермской школе выписали из больницы

ПЕРМЬ, 24 янв — РИА Новости. Еще два ребенка, пострадавшие при поножовщине в пермской школе, выписаны из больницы, сообщило в среду краевое министерство здравоохранения.

"Сегодня из Краевой детской клинической больницы с дневного стационара выписаны еще два школьника. На данный момент в больнице остаются два ребенка. Один ребенок находится в Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца на лечении", — говорится в сообщении.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".