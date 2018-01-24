В Кремле прокомментировали данные о блокировке СМИ-иноагентов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Кремлю ничего не известно о планах по временной блокировке вещания СМИ-иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы 18 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о проработке такой возможности сообщили "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова. При этом сам Климов в комментарии РИА Новости отметил, что решений о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ нет, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили конституцию.

"Мне ничего не известно о таких планах, по всей видимости вам было бы лучше обратиться к сенатору за дополнительными разъяснениями", — сказал Песков журналистам.