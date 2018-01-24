В Госдуму внесли проект о регулировании работы коллекторов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на совершенствование правового регулирования деятельности коллекторов, из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к документу, действующее законодательство позволяет привлечь к административной ответственности так называемых "серых" коллекторов, — лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по возврату просроченной задолженности, но не включенных в соответствующий государственный реестр.

Отмечается, что основной проблемой при рассмотрении вопроса о привлечении виновных к административной ответственности является сбор доказательств.

"Законопроектом предлагается до направления материалов административного дела в суд предусмотреть возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, подобная мера позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде.

Помимо этого, поправки позволят снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.