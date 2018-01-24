В Крыму появятся указатели с историческими названиями городов и сел

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Первые дублирующие указатели с историческими названиями будут установлены на границах крымских населенных пунктов в первой декаде февраля, рассказал в интервью РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Он пояснил, что речи о переименовании не идет — новые указатели будут информационными. Исторические названия планируется указать для 1400 населенных пунктов полуострова.

"Речь идет о вторых исторических названиях населенных пунктов. К действующим официальным наименованиям будут добавлены исторические, что свидетельствует о богатом прошлом нашего родного края. Первые указатели с историческими названиями населенных пунктов будут установлены в первой декаде февраля", — сказал Бальбек.

По его словам, восстановление исторической топонимики опирается на официальный справочник, изданный органами власти, который носит статус научного труда.

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"Учеными проведена колоссальная и кропотливая работа — выверено каждое слово, выведен истинный вариант написания", — подчеркнул Бальбек.

Депутат также пояснил, что указом президента РФ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" незаконно депортированные народы Крыма получили право на реабилитацию, в том числе и культурную.

"И сегодня мы видим реализацию этого указа в действии", — подчеркнул Бальбек.

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