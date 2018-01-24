МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась с просьбой разрешить экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, находящемуся под арестом, поговорить с дочерью.

"Он находится под стражей восемь месяцев, за это время ему разрешали свидания с женой, но не разрешали телефонный разговор с дочерью. Я обратилась с просьбой дать ему разрешение на телефонный звонок", — сказала Москалькова в кулуарах Совета судей РФ, отвечая на вопросы журналистов.

По словам омбудсмена, Малобродский чувствует себя удовлетворительно. "Его самочувствие вполне приличное, хотя для пожилых людей лучше другая мера пресечения — залог, домашний арест", — добавила она.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.