В Москве появились еще 11 3D-двойников Ломоносова

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Встретить виртуальные копии великого русского ученого можно в парках, скверах и на улицах в центре столицы 24 и 25 января, сообщается на официальном портале мэра города.

Ко Дню студента виртуальные двойники одного из основателей МГУ — Михаила Васильевича Ломоносова — появились в парках и на улицах Центрального округа Москвы. 3D-копии великого русского ученого разместили по 11 адресам. 24 и 25 января их могут "поймать" камерами своих смартфонов пользователи городского приложения Histars.

Сделать селфи с ученым можно на Тверском и Цветном бульварах, в Парке Горького, "Сокольниках", на ВДНХ, в "Зарядье". До этого виртуального Михаила Ломоносова удавалось заснять только на Воробьевых горах, возле главного здания Московского университета.

"Обычно цифровые копии исторических личностей размещаем в тех местах города, которые как-то связаны с реальными прототипами. Однако ко Дню российского студенчества мы решили сделать подарок учащимся столичных вузов и добавили 11 новых локаций, где можно встретить виртуального Ломоносова", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Узнай Москву" департамента информационных технологий города Сергея Шакрыла.

Местонахождение двойников ученого поможет определить специальный компас в меню приложения Histars. Цифрового Ломоносова могут загрузить пользователи, которые находятся вблизи найденной точки. После того, как владелец смартфона "поймает" двойника с помощью камеры, фигуру можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также фотографироваться с ней.

После 25 января сделать селфи с Ломоносовым можно будет только на Воробьевых горах. За пределами Москвы виртуальный двойник ученого обитает в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

Приложение Histars работает в Москве с осени 2015 года, в его основе — принцип дополненной реальности. Изначально в нем было девять 3D-двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт и царь Алексей Михайлович. В прошлом году к ним присоединились еще три виртуальных героя — Лев Яшин, Федор Достоевский и Лев Толстой.