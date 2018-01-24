Московских школьников научат создавать элементы виртуальной реальности

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Столичных школьников и студентов научат создавать проекты для очков виртуальной и дополненной реальности, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Специальную программу-конструктор, позволяющую создавать необходимые элементы, начали осваивать ученики московских школ № 384 и 438, "ТемоЦентра" Департамента образования, детского технопарка на базе технополиса "Сколково", а также студенты Национального исследовательского университета "МИЭТ", Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Российского государственного социального университета.

Для создания проектов, презентаций и роликов в формате 3D также необходим компьютер и очки виртуальной реальности для тестирования. Такое оборудование уже есть во многих образовательных учреждения. Конструкторами виртуальной и дополненной реальности продолжат бесплатно оснащать школы, детские технопарки и ведущие вузы Москвы, если у них возникнет потребность в таком программном обеспечении.

"Конструктор позволяет моделировать сложные химические эксперименты, визуализировать строение молекул и клеток живых организмов, а также проектировать Вселенную и планеты. Программу можно использовать на уроках информатики, физики, химии, биологии, а также в рамках проекторной и исследовательской деятельности учащихся и дополнительного образования", — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина.