В музее Московского зоопарка покажут останки доисторических животных

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уникальная коллекция останков вымерших животных станет доступна для посетителей музея Московского зоопарка с 21 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"С 21 февраля в Московском зоопарке начнут показывать уникальную коллекцию останков вымерших животных ледникового периода. В экспозиции Музея истории зоопарка и зоопарковского дела представят два бивня, позвонок и зуб молодого мамонта, а также два черепа взрослых бизонов", — говорится в сообщении.

Речь идет об археологических находках, обнаруженных при строительстве и благоустройстве улиц города в геологическом слое, насчитывающем 15 тысяч лет, уточняется в сообщении.

"В этом году Московскому зоопарку исполняется 154 года. В честь праздника московские археологи решили преподнести нам ценный подарок — передать в Музей истории зоопарка уникальную коллекцию останков животных ледникового периода. Эти экспонаты, без всяких сомнений, станут настоящим украшением нашей экспозиции", — рассказала порталу генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Несмотря на то, что фрагменты скелетов доисторических животных обнаруживают по всему миру из года в год, столичные находки имеют особую ценность для специалистов, так как они хорошо сохранились, отметили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

"Останки древних животных пролежали под землей на глубине шести метров в так называемом геологическом слое 15 тысяч лет. Все находки специалисты отнесли к эпохе позднего плейстоцена, когда на земле жили мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, яки", — пояснил заместитель руководителя департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.