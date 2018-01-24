МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Перспективы строительства четвертого моста через Обь в центре Новосибирска зависят от выделения федерального гранта, ясность в этом вопросе появится во второй половине 2018 года, сообщил в интервью РИА Новости врио главы региона Андрей Травников.

"Проект (строительства четвертого моста через Обь — ред.), безусловно, перспективный. Именно поэтому 6 декабря мы подписали соглашение с концессионером. Правда, напомню, что соглашение мы подписали только по итогам переговоров и внесли дополнительные условия. Это позволяет и нам, и инвестору не форсировать реализацию проекта, не тратить большие собственные средства до того момента, пока не появится уверенность в выделении федерального гранта — суммы, собранной за счет платы за проезд большегрузного транспорта по сети федеральных автодорог", — сказал Травников.

По его словам, ясность в этом вопросе появится во втором полугодии 2018 года.

Как сообщалось ранее, власти Новосибирской области и группа строительных компаний "ВИС" в декабре в Москве в присутствии главы Минтранса РФ Максима Соколова подписали концессионное соглашение о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске. Как позже заявил журналистам Травников, строительство моста стоимостью 41 миллиард рублей начнется только после гарантии получения федерального гранта в 26,3 миллиарда рублей, пока же это "отложенный проект".

Четвертый мост через Обь должен соединить Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города. Согласно проекту, длина шестиполосного моста составит 1,5 километра. Общая стоимость проекта в ценах 2017 года составляет 40,9 миллиарда рублей, где 26,3 миллиарда — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 миллиарда — средства бюджета Новосибирской области, 10,7 миллиарда — средства концессионера. Предполагается, что проезд по мосту будет платным.