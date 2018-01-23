Власти Москвы хотят узнать социальные настроения москвичей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Москвы хотят понять социальные настроения москвичей, выяснив их оценку ситуации с мигрантами, городским здравоохранением, образованием, транспортом и ЖКХ, следует из материалов на портале госзакупок.
Всего департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы разместил шесть заявок на общую сумму 48 миллионов рублей на выполнение соответствующих исследований.
При этом отдельное исследование должно отражать степень участия молодежи в общественной жизни районов и округов Москвы. Эта работа станет отправной точкой для разработки стратегии активизации участия молодежи в общественной жизни современного мегаполиса и позволит выстроить эффективные механизмы включения молодежи в процессы городского развития, указывается в документах.
Финансироваться закупки будут из бюджета столицы, исполнителей определят в феврале по итогам открытых конкурсов.