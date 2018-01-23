Власти Москвы хотят узнать социальные настроения москвичей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Москвы хотят понять социальные настроения москвичей, выяснив их оценку ситуации с мигрантами, городским здравоохранением, образованием, транспортом и ЖКХ, следует из материалов на портале госзакупок.

Кроме степени удовлетворенности населения текущей ситуацией в Москве, столичные власти планируют выяснить, как жители относятся к окружным СМИ, какие источники информации пользуются у них доверием, насколько москвичи информированы о деятельности местных властей, довольны ли результатами их работы, и как эффективно строится диалог власти с населением.

Всего департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы разместил шесть заявок на общую сумму 48 миллионов рублей на выполнение соответствующих исследований.

При этом отдельное исследование должно отражать степень участия молодежи в общественной жизни районов и округов Москвы. Эта работа станет отправной точкой для разработки стратегии активизации участия молодежи в общественной жизни современного мегаполиса и позволит выстроить эффективные механизмы включения молодежи в процессы городского развития, указывается в документах.

Финансироваться закупки будут из бюджета столицы, исполнителей определят в феврале по итогам открытых конкурсов.