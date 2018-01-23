Калининградские курсанты поддержали танцевальный флешмоб под Satisfaction

КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости. Калининградские курсанты сняли ролик под песню Бенни Бенасси Satisfaction, один из участников выложил видео в Instagram.

"Видео получилось коротким, потому что это Instagram. Моментов заснято гораздо больше, в минуту не уложились. Если видео наберет 5000 просмотров, выложим вторую часть, которая уже отснята", — написал его автор.

В январе разразился скандал из-за появления в Сети ролика с полуголыми курсантами, которые танцевали в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Видео сняли еще в октябре 2017 года.

В Росавиации заявили, что примут жесткие меры к руководству вуза и четырнадцати студентам первого курса летного факультета. Речь шла об увольнении и отчислении.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что курсантов нужно наказать соразмерно их поступку. По его словам, "увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания", но "парни должны понять, что форма всегда накладывает дополнительную ответственность".

Между тем в интернете появилась петиция в защиту студентов. Кроме того, вышло большое количество видеопародий, снятых в поддержку курсантов.