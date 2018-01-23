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Общество

Эксперт: судебная система РФ является одной из самых прогрессивных в мире

17:2123.01.2018
(обновлено: 17:22 23.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного суда России. 23 января 2018Президент РФ Владимир Путин на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного суда России. 23 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В судебной системе Российской Федерации произойдет ряд изменений, для более эффективного обеспечения гарантий, прав, свобод и интересов граждан и независимости самих судов, об этом заявил Владимир Путин, выступая на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда РФ.

Президент РФ Владимир Путин на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного суда России. 23 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Очевидно, что российские суды и особенно высшие судебные органы должны иметь все возможности для надежного, эффективного обеспечения прав граждан на судебную защиту. Это одна из ключевых норм нашей Конституции, и она будет, безусловно, строго соблюдаться", — заявил он.

В частности, по словам президента, будет введено автоматизированное распределение дел между судьями и обязательная аудиозапись судебных заседаний, а также создание самостоятельных окружных апелляционных и кассационных судов.

Новые технологии на страже правосудия

"Введение автоматизированной системы распределения дел означает определенную объективность, непредвзятость, потому что машина будет направлять дела на рассмотрение конкретных судей, а не какой-то человек. Это повысит объективность и независимость судей при рассмотрении дел и исключит какое-то субъективное влияние других", — отметил ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного суда России. 23 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В свою очередь руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов рассказал, что практика аудиозаписи судебных заседаний существует практически во всех арбитражных судах РФ. По его словам, Россия является абсолютным лидером в мире по внедрению цифровых технологий в судебную систему.

"Наша судебная система является одной из самых прогрессивных, прозрачных и подотчетных обществ в мире",- отметил он.

Судебный округ вместо административно-территориального деления

Создание окружных и апелляционных судов вне административно-территориального деления, по мнению Виктора Блажеева, приведет к созданию неких судебных округов.

"Это повлияет на объективность рассмотрения дел, потому что оторвет судебную систему от административно-территориального деления страны, что практически исключает возможность давления на суд со стороны", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глеб Кузнецов также отметил, что создание окружных и апелляционных судов вне административно-территориального деления окажет позитивное влияние на судебную систему России.

По его словам, появление дополнительной аппеляционной инстанции, увеличение степени ее автономии позволит увеличить прозрачность правосудия и повысить его доступность.

Эксперт также подчеркнул, что данные меры полезны на фоне растущего доверия населения к судебной власти страны.

"Увеличение количества исков по неуголовным поводам — это объективный факт. Это показатель того, что доверие граждан к судебной системе растет. Все чаще люди обращаются именно в судебные инстанции для решения каких-то своих споров с ЖКХ, руководителями, страховыми компаниями и т.д.", — рассказал Глеб Кузнецов.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alexander Dator
прогрессивней некуда. генерал Табуреткин не даст соврать
17:35
23.01.2018
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