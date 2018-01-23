В ГД внесли законопроект о поддержке занятости выпускников вузов и ссузов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Законопроект, обеспечивающий проведение государственной политики в области содействия занятости выпускников вузов и ссузов, испытывающих трудности в поиске работы и ищущих работу впервые, внесён в Госдуму, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Отмечается, что предлагаемые изменения обусловлены высоким уровнем безработицы среди лиц в возрасте от 20 до 25 лет, а также необходимостью оказания адресной и своевременной государственной поддержки в трудоустройстве молодых специалистов, обеспечения первого рабочего места выпускникам профессиональных учебных заведений.

"Предлагается внести изменения в абзац шестой пункта 2 статьи 5, абзац девятый подпункта 8 пункта 1 статьи 7 и абзац третий пункта 1 статьи 7 Закона, установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что данные изменения позволят гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, имеющим профессиональное образование (среднее профессиональное образование, высшее образование) и ищущим работу впервые, рассчитывать на государственную поддержку в вопросе трудоустройства на первое рабочее место.