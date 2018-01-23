ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Нет необходимости в новых законодательных ограничениях в интернете после нападений в школах и убийства студентки, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров. При этом он считает, что профильным ведомствам, отвечающим за выявление в интернете призывов к насилию, надо работать активнее.

На минувшей неделе произошли два ЧП в российских школах. 15 января в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. На той же неделе, 19 января, произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ.

"Эта информация, та категория информации, о которой вы говорите — она по российскому законодательству уже запрещена с 2012 года. Это можно трактовать по-разному: и экстремизм, и терроризм, и пропаганда суицида и так далее. В нашем законодательстве целый ряд формулировок. Мы считаем, что нет необходимости в федеральных законах что-то дополнительно писать", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, не следует ли, по его мнению, ввести дополнительные ограничения в интернете после ЧП в школах и убийства студентки.

По его мнению, ведомствам, отвечающим за выявление в интернете призывов к насилию, надо работать активнее.

"Но что точно нужно сделать — это нужно, конечно, более проактивную позицию занимать тем ведомствам, кто отвечает за выявление этой информации…. Ее надо выявлять, здесь нужны новые методы какие-то для, может быть, мониторинга, какую-то информацию можно отнести к категории закрытой информации", — сказал Никифоров.