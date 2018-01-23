Путин взял под патронат деятельность фонда Доктора Лизы, считает глава СПЧ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин взял благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" под свой патронат, о чем свидетельствует состав попечительского совета организации, считает председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава попечительского совета "Справедливой помощи" Михаил Федотов во вторник.

В декабре прошлого года в ходе церемонии вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности в Кремле глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева попросила Путина взять под свой патронат фонд, основанный Елизаветой Глинкой, трагически погибшей в конце 2016 года. После Федотов отмечал, что ему неизвестно о каких-либо поручениях со стороны президента, но его благожелательное отношение к этой просьбе очевидно.

"На мой взгляд, какого-либо специального решения быть и не может, потому что понятие патроната президента носит скорее символический характер, а не правовой… Я считаю, что президент поддерживает работу фонда, хотя бы потому что в составе попечительского совета есть уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, советник президента (Михаил) Федотов, то есть я. Я считаю, что этот патронат на самом деле реализуется", — сказал глава СПЧ РИА Новости.

Он отметил, что СПЧ постоянно держит в сфере своего внимания работу фонда "Справедливая помощь". Однако, по словам Федотова, правозащитникам иногда не хватает информации, поэтому он намерен чаще посещать данную организацию.