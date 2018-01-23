Депутат Госдумы призвал прекратить рассказывать о подростковом насилии

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Рассказывать о случаях подросткового насилия стоит прекратить, чтобы не идеализировать его организаторов и самоубийц, заявил во вторник РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Нам пора прекратить так ярко рассказывать о случаях подросткового насилия в России и в США, пора перестать идеализировать их организаторов и самоубийц, они не могут служить примером для подражания, пора прекратить эпидемию информации об этом", — сказал депутат.

На минувшей неделе произошли два ЧП в российских школах. 15 января в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

На той же неделе, 19 января, произошло нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о халатности.