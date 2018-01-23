В Совфеде предложили провести ревизию всех социальных законов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Необходимо внести изменения в законодательные акты в сфере профилактики уголовных правонарушений среди несовершеннолетних, а также провести ревизию всех социальных законов, считает член Совета Федерации Ирина Гехт.

На минувшей неделе в России произошли два ЧП в школах: в Перми при драке с поножовщиной пострадали 15 человек, в Улан-Удэ в результате нападения на учеников ранены семь человек.

"Я абсолютно согласна с тем, что нуждаются в изменении все социальные законы… Все эти законы, принятые в 90-е годы, они требуют ревизии… И я думаю, что 2018 год станет тем переломным моментом, когда система социальной политики, социальных подходов начнёт меняться", — заявила Гехт на пресс-конференции во вторник.

По мнению её мнению, главным акцентом обсуждаемых изменений должна стать профилактика преступности, а не посткриминальные меры и ужесточение наказаний для несовершеннолетних преступников. "К сожалению, те идеи, которые сразу же посыпались после этих ситуаций, они касаются опять-таки ужесточения наказания, принятие репрессивных мер, то есть это и ограничение доступа к интернету, регистрация по паспорту и так далее. Я категорически против вот этих изменений в законодательстве, потому что это точно не решит проблему", — добавила член Совета Федерации.

Кроме того, меры по воссоединению системы дополнительного образования и системы работы с детьми во внеурочное время, а также внеклассных мероприятий в школах должны выполнить главную роль в совершенствовании существующей методики взаимодействия с детьми в школах, заключила Гехт.