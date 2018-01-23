Путин оценил объединение Верховного и Высшего арбитражного судов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов, которое произошло в 2014 году, позволило устранить ряд расхождений, а также добиться единообразия судебной практики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что объединение Верховного и Высшего арбитражного судов позволило устранить расхождение во многих позициях по целому ряду важнейших вопросов, добиться единообразия судебной практики, большей правовой определенности, что весьма значимо для развития экономики и предпринимательства, тем самым обеспечить принцип равенства граждан перед законом", — заявил Путин на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда.

Глава государства напомнил случаи, когда по одним и тем же делам принимались разные решения в системе Арбитражного суда и судах общей юрисдикции. Аппеляционное производство по гражданским и уголовным делам, которое появилось в 2012-2013 годах при поддержке Верховного суда, зарекомендовало себя наилучшим образом, отметил он.

Путин также напомнил, что с 2016 года граждане могут подавать иски в электроном виде, что повысило доступность правосудия и позволило сократить сроки рассмотрения дел.