Путин пожелал судьям "простого человеческого счастья"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на праздновании 95-летия со дня основания Верховного суда России, пожелал судьям "простого человеческого счастья".

"Венцом любого правового процесса является судебное решение. Только суд имеет право принять окончательное решение и в рамках уголовного дела, и как спор между гражданами, юридическими и физическими лицами", — сказал он.

В результате, отметил президент, вся профессиональная жизнь судей связана с конфликтами, "судья всегда в конфликте, всю профессиональную деятельность".

"Не забывайте, что жизнь, она состоит не только из конфликтов… Хочу пожелать вам простого человеческого счастья, успехов и благополучия в ваших семьях. Самого вам доброго", — обратился Путин к судьям.