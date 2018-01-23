У входа в Парк Горького в Москве появится новый пешеходный бульвар

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Новый пешеходный бульвар создадут у входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта в Москве в ходе благоустройства в 2018 году, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.

Отмечается, что в 2018 году планируется благоустройство 7 территорий, в том числе 18,5 километров улиц, площадь благоустройства составит 90 гектаров.

В том числе будут благоустроены Кадаши и переулки Солянки и Маросейки, а также район Киевского вокзала, территория у главного входа ВДНХ, площадь станции метро "Улица 1905 года", территория Еврейского музея и центра толерантности.

Также планируется благоустройство территории у входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, где будет создана новая пешеходная зона.

В 2011-2017 годах в Москве было проведено масштабное благоустройство на 327 улицах и городских площадях общей протяженностью 311 километров. В 2017 году в рамках программы "Моя улица" было выполнено благоустройство 119 улиц и городских площадей.