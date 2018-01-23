Территории у Киевского вокзала и у входа на ВДНХ благоустроят в 2018 году

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Территории в районе Киевского вокзала и у главного входа на ВДНХ планируют благоустроить в 2018 году, следует из материалов к заседанию президиума в столичной мэрии.

"В 2018 году масштабные работы по благоустройству исторического центра не планируются. Планируется благоустройство 7 территорий, из них только две в пределах Садового кольца", — говорится в сообщении.

Как следует из материалов, благоустраивать будут, в том числе переулки в районе Солянки и Маросейки (за пределами Садового), территории в районе Киевского вокзала и у главного входа на ВДНХ, а также площадь у станции метро "Улица 1905 года" и Кадаши.

За период с 2011 по 2017 годы в столице реконструированы 327 улиц и площадей общей протяжённостью 311 километров, при этом 119 улиц были благоустроены в прошлом году в рамках программы "Моя улица".

Главными объектами реконструкции в 2017 году стали Садовое кольцо, Бульварное кольцо и площадь Тверской заставы.