Власти Камчатки выделили на лекарства для льготников более 790 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв — РИА Новости. Правительство Камчатского края в 2017 году направило почти 792 миллиона рублей на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами льготных категорий населения (из них 658,2 миллиона — из краевого бюджета), что на 8% больше, чем в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства.

Он напомнил, что право получать бесплатные лекарственные препараты в Камчатском крае имеют дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, представители коренных малочисленных народов Севера, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и другие категории граждан.

"Всего в 2017 году в крае зарегистрированы 10,4 тысячи федеральных льготников и около 51 тысячи льготников региональных, в том числе пациенты с сахарным диабетом, ВИЧ, онкологическими заболеваниями, туберкулезом. Также 147 человек с гемофилией, муковисцидозом и другими высокозатратными заболеваниями получают лекарственную помощь в полном объеме: таким пациентам выписано 580 рецептов на сумму 54,3 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

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