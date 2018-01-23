В Москве в 2018 году планируют благоустроить почти 20 километров улиц

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Программа благоустройства улиц Москвы будет продолжена в текущем году, планируется благоустройство 18,5 километра улиц и 90 гектаров территорий, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.

Отмечается, что в 2018 году планируется благоустройство семи территорий в разных районах Москвы.

В материалах уточняется, что в центре столицы будут благоустроены Кадаши и переулки улиц Солянки и Маросейки. За пределами Садового кольца в программу благоустройства войдут район Киевского вокзала, территория у главного входа ВДНХ, площадь станции метро "Улица 1905 года", территория Еврейского музея и центра толерантности, а также территория у входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, где будет создана новая пешеходная зона.