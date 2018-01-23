Число пожаров в Москве снизилось на 7,6% с 2011 года

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Количество пожаров в российской столице с 2011 года сократилось на 7,6%, этому способствовали профилактические и технические мероприятия, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков во вторник на президиуме в мэрии.

Он рассказал, что власти уделяют особое внимание оснащению пожарно-спасательного подразделения города основными видами пожарно-технического вооружения, в настоящее время они оснащены на 100%.

"В результате повысилась оперативность реагирования выезда на место пожара. Благодаря проведению профилактических и технических мероприятий количество пожаров снизилось на 7,6% с 2011 года. Количество нарушений на водоемах Москвы снизилось на 4,24%", — сказал Бирюков.

По оценкам министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня в Москве водоемы являются самыми безопасными в стране, заключил вице-мэр.