В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

БРЯНСК, 23 янв — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области в связи с усилением ветра, сильным снегом и метелью, сообщает ГУМЧС по региону.

"По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие 2-3 часа местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – очень сильный снег, метель, ветер северного направления — порывы до 15 м/с, сильные заносы на дорогах, с сохранением в течение дня", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.