Детский омбудсмен Подмосковья поддержала усиление мер безопасности в школах

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова высказалась в пользу усиления охраны школ и введения досмотра личных вещей.

Ранее в Госдуме высказали мнение о необходимости разработки единых регламента и стандартов обеспечения безопасности в школах.

"Мы заявляли о необходимости пересмотреть подход к безопасности в образовательных учреждениях еще в сентябре прошлого года после трагедии в школе Ивантеевки, но законодатель тогда нас, к сожалению, не услышал. Считаю необходимым не только повысить требования к охранным предприятиям и непосредственно к охранникам, но и усилить внимание к возможным внутренним угрозам, предусмотреть досмотр личных вещей школьников в присутствии дежурного учителя", — сказала Мишонова, которую цитирует пресс-служба.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.

Ранее в Сосновском районе Челябинской области ученик 9 класса в ходе конфликта ножом нанес царапину своему 17-летнему однокласснику. Подозреваемый 16-летний подросток задержан, в настоящее время проводится проверка.

В одной из школ Перми ранее произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.