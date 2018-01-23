В Приморье проверили мусоросжигательный завод, на который жаловались Путину

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — РИА Новости. Межведомственная проверка не нашла нарушений в работе мусоросжигательного "Спецзавода № 1" во Владивостоке, на который жаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщает администрация Владивостока.

Журналист из Владивостока рассказал на пресс-конференции президента 14 декабря о вырубке краснокнижных деревьев в лесопарковых зонах и застройке этих участков во Владивостоке. Также он сообщил, что дым от мусоросжигательного завода загрязняет микрорайон для военных Снеговая Падь. Путин сказал, что постарается разобраться в проблеме Снеговой Пади, где однажды побывал. Президент поручил к февралю 2018 года проверить, соблюдает ли мусоросжигательный завод в Приморье экологическое законодательство.

"Совместно с представителями Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры были проведены отборы проб: первый отбор проб — при работе одного котлоагрегата, второй – при работе двух котлоагрегатов, третий отбор проб происходил в ночное время суток. По результатам всех трех замеров качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам", — передает слова руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю Ивана Шаблина пресс-служба ведомства.

По словам Шаблина, в прошлом году в региональное управление Росприроднадзора поступило 69 обращений граждан из-за качества атмосферного воздуха в районе Второй Речки и микрорайона Снеговая Падь. В отношении мусоросжигательного завода в 2017 году было проведено одно административное расследование и две согласованные с прокуратурой внеплановые выездные проверки, результаты не показали превышения предельно допустимых норм.

Как рассказал директор Центральной лаборатории анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Приморскому краю Александр Чупров, по заявкам управления Росприроднадзора по Приморскому краю только в декабре прошлого года было выполнено 145 проб атмосферного воздуха в районе "Спецзавода № 1".

"Отборы проб проводились в дневное и ночное время суток. Повторный отбор проб проходил 11 января, было отобрано 30 проб. Результаты анализов промвыбросов в атмосферный воздух не превышают нормируемые показатели по 34 химическим веществам", — рассказал Чупров.