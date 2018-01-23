В Коми из-за усиления ветра и метели объявили штормовое предупреждение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В северо-восточных районах республики Коми объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра, метель, сообщает республиканское ГУМЧС.

"По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Коми", в ближайшие два часа с сохранением до 08.00 24 января в северо-восточных районах ожидается усиление юго-восточного ветра 8-13 метров в секунду, порывами 15-20 метров в секунду, метель", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты. Водителям советуют воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

Филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" в связи с ухудшением погоды работает в режиме повышенной готовности. Энергетики проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи и оборудования.

"Подготовлены дополнительные аварийно-восстановительные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас", — говорится в сообщении "Комиэнерго".