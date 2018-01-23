В Коми из-за усиления ветра и метели объявили штормовое предупреждение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В северо-восточных районах республики Коми объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра, метель, сообщает республиканское ГУМЧС.
Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты. Водителям советуют воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.
Филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" в связи с ухудшением погоды работает в режиме повышенной готовности. Энергетики проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи и оборудования.
"Подготовлены дополнительные аварийно-восстановительные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас", — говорится в сообщении "Комиэнерго".