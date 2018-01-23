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Общество

Власти Ханты-Мансийска рассказали об инциденте с инвалидом в автобусе

10:3723.01.2018
(обновлено: 10:38 23.01.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХанты-Мансийск. Архивное фотоХанты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 янв — РИА Новости. Жительница Ханты-Мансийска, чье удостоверение инвалида не приняла во внимание кондуктор автобуса, потребовав социальный проездной или оплату проезда, самостоятельно сошла с рейса, ее никто не высаживал, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пассажирский терминал аэропорта Якутска. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Ермолаев
Аэропорт "Якутск" отрицает, что инвалида оставили без помощи на морозе
В выходные в одном из сообществ в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация жительницы Ханты-Мансийска, инвалида первой группы. Она рассказала, что ей пришлось выйти из автобуса в 27-градусный мороз, так как кондуктор не стала принимать во внимание ее удостоверение инвалида, требуя предъявить проездной или оплатить поездку. Женщине, по ее словам, пришлось покинуть общественный транспорт на следующей остановке, она поскользнулась и упала на лед, после чего у нее "возобновились боли в ноге и позвоночнике".

"По словам жительницы столицы Югры, ситуация в автобусе, когда кондуктор попросила оплатить проезд, произошла с ней впервые. Именно это возмутило женщину, и поэтому она решила придать этот случай публичности. При этом… отметила, что кондуктор ей не предлагала выйти из автобуса, а потребовала произвести оплату за проезд или предъявить специальный социальный проездной. Решение выйти из автобуса горожанка приняла самостоятельно", — говорится в сообщении мэрии Ханты-Мансийска.

Инвалидная коляска. Архивное фото
© Fotolia / Magdal3na
В Якутии женщина-инвалид не смогла попасть в аэропорт в 40-градусный мороз
При этом подчеркивается, что глава города Максим Ряшин подписал распоряжение о проведении служебной проверки по данному факту. Ранее в руководстве ОАО "Ханты-Мансийское АТП" сообщили РИА Новости, что предприятие проводит собственную внутреннюю проверку, чтобы установить, насколько описанные в публикации события соответствуют действительности. Кроме того, к изучению истории подключились представители следственного управления и прокуратуры, а губернатор Югры Наталья Комарова поручила муниципалитету разобраться в этой ситуации.

Сама кондуктор, отвечая на претензию женщины-инвалида в социальных сетях, написала в одном из популярных местных сообществ, что действительно попросила пассажирку автобуса оплатить проезд, но это сделал кто-то из пассажиров автобуса. По ее словам, она не высаживала женщину, та вышла самостоятельно.

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