Пермский губернатор предложил Путину наградить раненную в школе учительницу

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил наградить учительницу, которая была ранена в результате драки с поножовщиной в пермской школе №127, сообщает во вторник пресс-служба администрации губернатора региона.

"Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ №127 Наталии Шагулиной. Глава региона предложил наградить учителя медалью "За отвагу", — говорится в сообщении.

В пермской школе №127 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данным следствия, бывший и нынешний ученики этой школы, сговорившись, проникли в учебное заведение и умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

Подозреваемые задержаны, находятся в стабильном состоянии в клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В воскресенье уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова направила в адрес Решетникова телеграмму, в которой попросила представить Шагулину к госнаграде "за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность при защите детей в чрезвычайной ситуации". По ее словам, учительница при спасении детей получила 17 ножевых ранений.